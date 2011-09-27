Як зробити тіло гнучким: 4 прості вправи

Усі знають, що зарядкою необхідно займатися постійно. І все ж одиниці з нас мають силу волі, достатню для того, щоб щоденно тренувати тіло.

Найчастіше просто лінь, але буває, що зарядкою ми не займаємося, бо не вистачає гнучкості. Пропонуємо вам комплекс вправ для розвитку гнучкості. Це зовсім нескладно, від вас потрібні тільки наполегливість і сталість в заняттях. Всі вправи слід виконувати по 10-15 разів.

1. Встати прямо. Схрестити руки, скласти долоні разом і підняти їх над головою. Тягнутися вгору, не відриваючи п`ять від підлоги.

2. Зчепити руки в замок за спиною, випрямити лікті, випнути груди. Змінити руки.

3. Підняти ліву руку вгору і, зігнувши в лікті, покласти долоню на спину. Правою рукою тиснути на лікоть лівої вниз. Зробити те ж іншою рукою.

4. Підняти руки над головою, узятися лівою рукою за праве зап`ястя, повільно нахилитися убік. Намагатися не згинати лікті і не відхилятися від фронтальної площини. Виконати правою і лівою рукою.

5. Витягнути перед грудьми ліву руку, обхопити її знизу правою рукою і передпліччям правої руки тягнути ліву руку до себе.

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