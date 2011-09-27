Чому дзвенить у вухах

Високочастотний фантомний шум у вухах є продуктом самого мозку, який таким чином намагається компенсувати ослаблення сигналу, що передається до нього від вуха.

Хронічний дзвін у вухах може бути найпершою ознакою наближення глухоти, навіть коли явних порушень слуху ще немає, вважають дослідники з Університетського королівського коледжу в Лондоні.

Високий свист, писк, дзижчання, дзвін та інший шум, який чути за відсутності будь-яких зовнішніх джерел, при хронічному характері перетворюється на серйозну проблему. Спочатку намагалися лікувати цей розлад, впливаючи на слуховий нерв, але це призводило до втрати слуху, а дзвін у вухах залишався. Це було першим свідченням того, що справа тут не стільки в вусі і провідних шляхах від вуха до слухового аналізатору, скільки у мозку. Але як і чому мозку знадобилося створювати фантомний шум?

Шум у вухах часто супроводжував дефект слуху, але не завжди. Ось такі винятки і збивали дослідників з пантелику. Тому вчені припустили, що дефекти слуху все ж є, але їх неможливо визначити звичайними методами. В експерименті брало участь 15 осіб з хронічним шумом у вухах і 18 - без. Ніхто з них не скаржився на втрату слуху. Всім піддослідним давали послухати запис гучних високочастотних звукових сигналів, одночасно з цим фіксуючи їх мозкову активність.

Виявилося, що у людей зі дзвоном у вухах мозок виявляв деяку особливість щодо чутних звуків. Нервовий імпульс, який передається по слуховому нерву від вуха до мозку, був злегка ослаблений (можливо, через пошкодження нервового волокна). Але активність слухової зони в мозку у двох груп була невиразна. Тобто мозок якимось чином компенсував слабкість сигналу. Результати своїх досліджень учені збираються опублікувати у виданні Journal of Neuroscience.

Нейрони слухового аналізатора порушуються у людей з шумом у вухах без жодного зовнішнього подразника, щоб компенсувати дефект слуху. Цей дефект може бути непомітний для самої людини, але мозок дізнається про нього раніше і намагається вжити заходів, створюючи власний "звук". Згодом цей фантомний звук стає постійним і нав`язливим, що може свідчити про проблеми з вухом або слуховим нервом.

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