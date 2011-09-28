93-річний Лен Браун і його 91-річна дружина Ірен, що проживають в Брістолі, з раннього підліткового віку регулярно вживають капустяний сік. Недавно ця пара відзначила благодатне весілля - 70 років з дня реєстрації їх шлюбу. Лен і Ірен переконані, що саме капустяний сік дозволив їм прожити так довго і щасливо.

Капустяний сік або капустяна вода здобувається цим подружжям дуже просто. Їм не потрібні ніякі соковижималки. Вони кип`ятять капусту в каструлі, а рідину, що залишилася після цього процесу, використовують як лікувальний напій. Корисні властивості капусти відомі вже давно, а незвичайно популярним серед дієтологів цей овоч став в 1980-і. Тоді на капустяному супі сиділи такі зірки, як Елізабет Херлі і Джоана Ламлі.

Подружжя Браун стверджує, що очищена вода додала пару десятків років до їх життів. "Кожну неділю ми регулярно готуємо капусту, а воду, що залишилася після її приготування, випиваємо, - розповідає Лен. - Я робив так з дитинства. Моя мама завжди говорила мені, що капустяний сік очищає кров. Одного разу я сказав про це лікареві, і він мені відповів, що це, можливо, правда".

medinfo.ua