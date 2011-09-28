Семирічний школяр судиться з Австрією

У Австрії 7-річний школяр подав до суду на державу, щоб покарати за рукоприкладство директора школи. Держава закликається до відповіді як працедавець директора початкової школи міста Лінц.

Історія почалася ще минулого навчального року. Першокласник став скаржитися своїм батькам, що викладач кривдить його і розпускає руки. Ті спочатку не повірили, але коли у хлопчика розвинувся психоз на грунті боязні школи, почали розбиратися в ситуації. Директор школи погодився з двома з п`яти випадків рукоприкладства, які були розглянуті дисциплінарною комісією. Зокрема, він зізнався, що одного разу дав учневі запотиличник, а іншим разом міцно схопив того за рукав. У результаті комісія повністю виправдала педагога. А дитині довелося поміняти школу. За свідченням лікарів, після зміни місця навчання стан його психіки помітно покращав.

Адвокат постраждалої сторони рішуче не згоден з вердиктом і має намір в суді довести зворотне, а заразом і відсудити для свого малолітнього клієнта і його батьків компенсацію морального збитку у розмірі 3,5 тисяч євро.

Для австрійської системи шкільної освіти цей процес може створити прецедент. Активісти громадських організацій, які допомагають залагоджувати конфлікти між школярами і вчителями, не пригадають, щоб справа коли-небудь доходила до суду, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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