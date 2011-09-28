На Філіппінах жертвами тайфуну "Нісат" стали 20 осіб

Щонайменше, 20 людей стали жертвами тайфуну "Нісат", що обрушився на північний схід Філіппін, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на національні ЗМІ.

Ще 35 чоловік зникли безвісти, не менш як 13 поранені, майже 53 тисячі евакуйовані, йдеться у зведенні Національної ради зі скорочення ризиків стихійних лих. За цими даними, від тайфуну "Нісат" (за філіппінською класифікацією "Педринг") постраждали понад 170 тисяч жителів, понад мільйон потерпають від перебоїв з електрикою.

"Наразі ми зосередили свої зусилля на тому, щоб до кінця дня відновити енергопостачання і зв`язок, причому ремонтні бригади також зайняті розчищенням 61 дороги на острові Лусон, рух якою перервано в результаті зсувів і повеней", - заявив газеті Philippine Daily Inquirer глава Нацради Беніто РАМОС.

За інформацією Філіппінської адміністрації атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг, швидкість вітру в центрі тайфуну становить 120 кілометрів на годину, в поривах - до 150 кілометрів на годину. В даний час він знаходиться в 300 кілометрах на північний захід від міста Багіо. Синоптики прогнозують, що "Нісат" зі швидкістю 19 кілометрів на годину продовжить рух на північний захід у напрямку Китаю.

Рекордним за кількістю жертв на Філіппінах став тайфун, що забрав у 1991 році життя 6 тисяч жителів острова Лейте.