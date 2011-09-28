Правила щоденного догляду за нігтями

Процедури для нігтів:

• щодня відсовуйте кутикулу чистим рушником або ж пальцем. Це дозволить зрізати її набагато рідше;

• при чутливих ламких нігтях дуже важливо користуватися не милом, а олією з апельсинових кірок;

• для того, щоб після закінчення робіт на дачі не довелося виколупувати бруд з-під нігтів, перед початком робіт пошкрябайте нігтями по шматочку мила;

• користуйтеся лаймом або ж лимоном для вибілювання нігтів (розрізайте на половинки і масажуйте нігті впродовж 5 хв.) Процедура із застосуванням цитрусових добре пом`якшує кутикулу;

• у випадку якщо нігті дуже ламкі, впродовж 3-4 тижнів змащуйте їх олією, утримуючись від манікюру;

• не наносьте лак на нігтьові лунки: це гальмує ріст нігтів. Користуйтеся лаком не частіше за 1 раз на 7-10 днів: більш часте його застосування може негативно позначитися на нігтях;

• втирайте в нігтьове ложе жирний крем. Він розгладжує і пом`якшує шкірку навколо нігтів, а ще активізує кровообіг.

Для краси нігтів можна придбай особливий крем, збагачений мінералами.

Іноді від дії лаку і інших не дуже сприятливих чинників нігті втрачають свій природний колір. Для того, щоб відновити колір нігтів, можна користуватися таким рецептом.

3 ст. ложки рожевої води, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ч. ложка гліцерину.

Змішати всі компоненти. Суміш слід щодня втирати в нігтьові пластини.

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