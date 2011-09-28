Кава допомагає боротися з депресією - вчені

Учені впевнені, що чотири чашки кави на день і більше – хороша профілактика депресії, пише Bigmir.net.

Багатьом із нас для того, щоб підбадьоритися, необхідно випити чашку кави з ранку. Але ефект, який дає нам цей напій, може тривати набагато довше, ніж ми усвідомлюємо, стверджують учені.

Дослідники виявили, що жінки, які випивають щодня дві або три чашки кави знижують ризик виникнення депресії на 15 відсотків. У тих же, хто вживає чотири або більше чашки на день, цей ризик ще нижчий.

Фахівці з Гарвардського університету протягом десяти років проводили дослідження, в яких брали участь близько 51 тисячі жінок. Учені відстежували зв`язок між вживанням кави й схильністю до депресії та прийшли до висновку, що кофеїн діє як антидепресанти. Вони стверджують, що кава викликає відчуття благополуччя й дає нам більше енергії протягом тривалого періоду.

Виходячи з результатів дослідження, вчені прийшли до висновку, що в майбутньому кава може бути використана як антидепресант, або як засіб запобігання депресії.

Нагадаємо, що жінки значно більше схильні до розвитку депресії, ніж чоловіки. А минулого місяця німецькі вчені довели, що жінки наразі вдвічі частіше страждають від депресії, порівняно з показниками 40-річної давності, оскільки вони розриваються між сім`єю та кар`єрою.