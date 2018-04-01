Як подолати "офісну" сонливість?

Робочий день в офісі — це не тільки приємне спілкування з колегами, проглядання соціальних мереж і здоровий сон за комп`ютером, поки шеф не бачить. Робочий день припускає ще і роботу. Зусиллям волі можна подолати тягу до інтернету, серйозним виглядом можна «розполохати» колег, але сонливість, яка часто долає вдень, перемогти досить непросто.

Денна сонливість — це стан, викликаний збоєм біоритмів і іншими негативними чинниками. До таких чинників належать: відсутність фізичної активності, несприятлива екологічна обстановка, недолік кисню, стреси і ін. Є дані, що майже половина жителів мегаполісів страждає денною сонливістю. Способи боротьби з цим явищем достатньо прості і всім відомі: потрібно більше гуляти в зелених зонах, висипатися, дотримуватися режиму, не їсти на ніч «важкої» калорійної їжі.

Все це добре, але що робити, якщо підбадьоритися і ефективно попрацювати треба в даний конкретний момент?

Існує декілька можливостей провести робочий день в бадьорому настрої.

Що для цього треба мати «під рукою» в офісі? 1. Настоянку лимонника, елеутерококу або женьшеня.

2. Комплекс вітамінів групи В.

3. Декілька ефірних олій: апельсина, лимона, неролі, шавлії.

4. Зелений чай.

Такий простій і недорогий набір засобів допоможе бути у формі, особливо у відповідальні дні.

Вранці варто приймати комплекс вітамінів групи В — це допоможе уникнути головою болю, слабкості, швидкої стомлюваності.

Протягом дня не варто пити каву або енергетичні напої. Кращий засіб бути в тонусі — заварити зелений чай і додати в нього декілька крапель настоянок лимонника, женьшеня або елеутерокока. В результаті виходить дуже могутній тонізуючий комплекс: натуральний і корисний.

Запахи всіх ефірних олій, перерахованих вище, стимулюють нервово-психічну діяльність, підвищують працездатність, є антидепресантами, помітно піднімають настрій. Досить нанести пару крапель на зап`ястя, або поставити до себе на стіл невелику аромалампу, в яку час від часу слід крапати декілька крапель олії.

Що можна зробити, щоб підбадьоритися? 1. Масаж вух.

2. Масаж пальців рук.

3. Масаж ділянки над бровами.

4. Розминка шийного відділу хребта.

5. Зарядка для очей.

На поверхні вух розташовується велика кількість біологічно активних точок. Інтенсивний масаж цих точок в короткі терміни здатний підняти загальний тонус. Масаж необхідно робити теплими пальцями за годинниковою стрілкою. Центральну і верхню частину вуха треба масажувати подушечками вказівних і великих пальців, в масажі мочок беруть участь всі п`ять пальців, поверхня в глибині вушної раковини масажується великим пальцем. Найсильніше сонливість і втому допомагає зняти масаж мочок.

Масаж пальців на руках треба починати з мізинця лівої руки. Спочатку стискається нігтьова фаланга, потім поступово масажуючі рухи спускаються вниз по пальцю. Такий масаж одночасно є не тільки ефективним засобом проти втоми, але і профілактикою хвороб внутрішніх органів.

Добре допомагає підбадьоритися масаж ділянки над бровами. Кругові рухи подушечками пальців необхідно робити від центру до периферії, достатньо 2-3 хвилин, і результат буде помітний.

В цей же час можна прикрити очі і здійснювати рухи зіницями. Можна «описувати» вісімки, можна кола, можна просто водити зіницями. Це допомагає зняти напругу і втому очей.

Найпростіший спосіб поліпшити мозковий кровообіг (а, значить, і активізувати діяльність мозку і зняти сонливість) — «розім`яти» шийні хребці. Достатньо 5-6 колових рухів ліворуч і праворуч, декілька нахилів голови вперед і назад і стільки ж до лівого і правого плеча.

Використовуючи ці нехитрі способи, можна легко залишатися бадьорим протягом дня: ефективно працювати, приємно спілкуватися і ще зберегти сили на розваги після роботи.

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