Топ-10 небезпечних симптомів вагітної

1. Нудота

Відчуття нудоти після тренувань означає, що в організмі виділилося багато молочної кислоти. Подзвони лікареві, якщо нудота не пройшла протягом години.

2. Запаморочення

Сильне запаморочення супроводжується погіршенням зору, головними болями і прискореним серцебиттям. Це може бути першими ознаками розвитку анемії. Зв`яжися з лікарем, якщо ці запаморочення не зникнуть протягом 15 хвилин.

3. Різка зміна температури тіла

Якщо ти під час тренувань дуже сильно почала потіти, це означає, що організм не справляється з регулюванням температури усередині тіла, що може бути дуже шкідливо для розвитку малюка. Подзвони лікареві, якщо температура тіла не знизиться протягом 20-30 хвилин.

4. Прискорене серцебиття

Якщо ти не можеш підтримувати розмову під час занять фітнесом або дуже важко дихаєш, означає – твоєму серцю дуже важко працювати в такому ритмі. Подзвони лікареві, якщо серце продовжує сильно стукати ще 20-30 хвилин після закінчення вправ.

5. Набряк в ногах

Твої руки і ноги можуть набрякати після тренувань. Але якщо ти відчуваєш біль під час набряку, це може бути першою ознакою тромбофлебіту – запалення вен. Подзвони лікареві, якщо набряк не зменшився за годину після тренування.

6. Вагінальна кровотеча

Рясна кровотеча є істотною причиною для неспокою. У першому триместрі вагітності це може служити сигналом до викидня. А в другому або третьому триместрі – кровотеча пов`язана з передчасними пологами і ускладненнями в роботі плаценти. Зв`яжися зі своїм лікарем негайно.

7. Розпливчатий зір

Якщо твій погляд затуманився під час тренування, це може означати обезводнення, яке знижує кров`яний тиск і примушує битися серце швидше.

8. Непритомність

означає обезводнення організму і означає серйозні проблеми з кровообігом. В цьому випадку зв`яжися з лікарем негайно.

9. Колючі болі, що повторюються, в животі і грудях

Це може бути просте розтягування зв`язок, а можуть бути і передчасні перейми, особливо якщо болі повторюються через рівні проміжки часу. Зв`яжися зі своїм лікарем негайно.

10. Рідина з піхви

Якщо ти відчуваєш, що з піхви виділилася водяниста рідина – це може бути сигналом передчасного розриву мембрани і першим симптомом початку пологів. Зв`яжися з лікарем негайно.

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