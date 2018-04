У США розпочався суд над лікарем Майкла Джексона

У Лос-Анджелесі у вівторок, 27 вересня, розпочався суд над особистим лікарем Майкла Джексона, повідомляє Reuters. Конрада МЮРРЕЯ звинувачують у ненавмисному вбивстві співака в червні 2009 року.

На думку звинувачення, життя співака цілком і повністю перебувало в руках лікаря. Прокурор Девід УОЛГРЕН заявив, що К.МЮРРЕЙ, зокрема, знав про залежність М.Джексона від прописаних ним ліків, проте не вжив достатніх заходів для того, щоб допомогти своєму пацієнту від цієї залежності позбавитися.

На підтвердження своїх слів Д.УОЛГРЕН дав присяжним послухати аудіозапис, зроблений за півтора місяці до смерті Джексона. На плівці звучить, ймовірно, голос співака. Невиразним голосом М.Джексон, який, мабуть, перебував під впливом лікарських препаратів, говорить про те, що хоче зробити своє шоу незабутнім. На думку звинувачення, К.МЮРРЕЙ просто не міг не знати про те, що співак зловживав прописаними ним препаратами, і, отже, повинен був уже тоді щось зробити.

Крім того, на засіданні суду були показані фотографії мертвого Майкла Джексона, який лежав на лікарняному ліжку, а також фото, на якому співак був відображений за день до своєї смерті.

К.МЮРРЕЙ, у свою чергу, продовжує наполягати на своїй невинуватості. Він визнав, що на наполегливе прохання самого М.Джексона прописав йому сильний анестетик пропофол, щоб допомогти подолати хронічне безсоння.

Адвокати К.МЮРРЕЯ заявили, що М.Джексон фактично скоїв самогубство, прийнявши дуже велику дозу препарату. Крім того, захист спростував заяви прокурора про те, що К.МЮРРЕЙ нібито не намагався допомогти М.Джексону позбавитися залежності від анестетика й не надав своєму пацієнту необхідну допомогу, коли той умирав.

На засіданні суду були присутні батьки М.Джексона, Джо і Кетрін, його сестри Джанет і Латойя та інші члени сім`ї. Поряд із будівлею суду зібралися шанувальники співака, які вимагали судити К.Мюррея за всією суворістю закону, а також ті, хто вимагав виправдати колишнього особистого лікаря М.Джексона.

Суд, як очікується, продовжиться від чотирьох до шести тижнів, передає Лента.ру. Присяжним належить вислухати свідчення медпрацівників, які перевозили тіло Джексона до лікарні, медичних експертів, хореографа Джексона Кенні ОРТЕГИ, який працював над новим шоу співака, і подруг К.МЮРРЕЯ. В тому випадку, якщо лікаря визнають винним, він сяде до в`язниці на строк до чотирьох років.

Тіло 50-річного М.Джексона було знайдено в його будинку в Лос-Анджелесі 25 червня 2009 року - за три тижні до того, як у Лондоні мала бути презентована його нова концертна програма "This Is It".