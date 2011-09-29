Домашній шампунь відновлює волосся

Як зробити домашній шампунь не просто засобом для миття волосся, але і відновною емульсією? Перш за все потрібно розібратися, який у вас тип волосся.

Для жирного волосся рекомендується гірчичний шампунь.

У теплій воді розмішується гірчичний порошок. Зверніть увагу, доза повинна бути маленька - на 2 л води 1 столова ложка порошку. Потримати на волоссі 10 хвилин, змити водою.

Шкірку граната подрібнити, залити 1 л води, варити 15 хвилин. Використовувати 1 раз на 3 дні або раз в тиждень. Зберігати в холодильнику.

Дубову кору заварити 1 л окропу, 5 хвилин потримати на вогні, застосовувати раз на 2 дні, можна як обполіскувач.

Домашній шампунь для сухого волосся.

На 2 жовтки висипати 1 столову ложку желатину, гарненько перемішати, нанести на вологе волосся, через 10 хвилин змити.

2 столових ложки збору сухих квіток аптечної ромашки заварити склянкою кип`ятку, настояти 30 хвилин. Додати 1 чайну ложку касторової олії і 2 краплі олії чайного дерева, шавлії. Такий шампунь можна зберігати в холодильнику - він добре заспокоює шкіру голови.

Шампунь для нормального волосся.

100 г листя кропиви залити 1 л кип’яченоъ води, додати 0,5 л яблучного оцту, прокип`ятити 30 хвилин, процідити, додати в таз теплої води 3 склянки суміші.

Цією водою мити волосся.

Пару шматочків житнього хліба розмочити в гарячій воді, подрібнити в кашку, на стояти 15 хвилин. Втирати в голову, гарненько потім змити. Цей шампунь прискорить ріст волосся.

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