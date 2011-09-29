Природні засоби від каменів у нирках

Камені в нирках зазвичай асоціюються з болісним досвідом. Наша мета розповісти про те, як уникнути утворення родовищ цих «коштовностей» у власному організмі.

По-перше, виключіть продукти, які сприяючі закислянню середовища. Вони, як правило, стимулюють утворення каменів, тоді як лужна дієта допомагає запобігти небажаному «будівництву». Безалкогольні напої, кава, алкоголь, продукти, що містять кукурудзяний сироп, і більшість форм тваринного білка приводять до закисляння середовища.

Такі продукти, як ревінь, шпинат, щавель, зелений чай і шоколад містять щавлеву кислоту, тому також сприяють уролітіазу. Тривалий прояв стійкості після отримання сигналу про наповнення сечового міхура розглядається як сприяючий чинник.

Деякі фрукти і овочі мають лужний ефект. Вживання великої кількості чистої води попереджає утворення каменів в нирках.

По-друге, існують природні засоби, які можуть допомогти розчинити камені в нирках або зменшити біль. Рослинні засоби для попередження утворення ниркових каменів включають таволгу, подорожник, які допомагають видалити надлишок сечової кислоти з нирок.

Як повідомляє NaturalNews, особливо ефективним в справі попередження утворення каменів є золотарник. У Німеччині, де фітотерапія одержала офіційне визнання, золотарник навіть є частиною рекомендованого курсу лікування. Декілька наукових досліджень підтвердили те, про що давно говорила народна мудрість, яка рекомендує золотарник при різних розладах нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів.

Такі трави, як звіробій, хвощ, кропива, деревій можуть сприяти зменшенню болю і кровотечі, викликаної каменями.

Листова обгортка від качана кукурудзи і алтей, заварені разом, створюють могутній засіб для розчинення каменів. Листова обгортка від кукурудзи також попереджає інфекцію сечовивідних шляхів, гіпертонію і розлади простати.

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