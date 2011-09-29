Швейцарія відмовилася від АЕС

Рада кантонів Швейцарії схвалила законопроект про відмову від атомної енергетики.

Депутати верхньої палати парламенту протягом декількох годин обговорювали проект відмови від цього виду енергії, передає «Газета.Ru».

Дискусія про відмову від атомних станцій розгорнулася в Швейцарії незабаром після аварії на японській АЕС «Фукусіма-1». Тоді місцеві політики запропонували довгостроковий план відмови від атомної енергії.

Згідно з обговорюваним законопроектом, Швейцарія має відмовитися від будівництва нових АЕС і до 2034 вивести з експлуатації старі.

Після чотиригодинного обговорення в Раді кантонів законопроект був схвалений і тепер буде передано на доопрацювання в уряд.

Критики проекту стверджують, що відмова від атомної енергетики внаслідок кризи на «Фукусіма-1» недоцільна і може мати для Швейцарії несприятливі наслідки в довгостроковій перспективі. Прихильники закриття АЕС наполягають на тому, що країна не може ризикувати безпекою та екологією. До відмови від АЕС активно закликала міністр навколишнього середовища Доріс ЛОЙТХАРД, яка закликала Швейцарію використовувати «цей шанс» для розвитку нових видів відновлювальних джерел енергії.

Відмова від атомної енергії також обговорюється в уряді Німеччини: зараз у країні оголошено мораторій на продовження роботи 17 атомних електростанцій у країні, на три місяці зупинено роботу семи найстаріших АЕС.