Оливкова олія з горіхами лікує серце

Оливкова олія і горіхи, на думку іспанських учених, ефективніше запобігають проблемам з серцем, ніж сучасні ліки. До того ж вони, на відміну від препаратів, не мають побічних ефектів.

Для профілактики інфарктів і інсультів експерти з Іспанії радять їсти більше різних горіхів і використовувати тільки оливкову олію. У дослідженні взяли участь 7500 осіб, яких поділили на три групи залежно від дієти: третина з них вживала оливкову олію, ще третина їла різноманітні горіхи, а решта дотримувалася звичайної низькожирової дієти. В результаті виявилось, що в учасників старших 50 років значно покращав стан сонної артерії, якщо вони вживали горіхи або оливкову олію. Від того, наскільки еластичні кровоносні судини в організмі людини, залежить ризик розвитку серйозних проблем з серцем.

Через рік після внесення подібних змін до раціону учасників учені відзначили ефект, який перевершував дію медичних препаратів для профілактики серцево-судинних проблем. Що стосується звичайної низькожирової дієти, яку дуже часто прописують пацієнтам, вона не має майже ніякого позитивного впливу, і проблеми продовжують прогресувати.

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