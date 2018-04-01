Тест: Яких вітамінів бракує вашому організму?

Саме слово вітаміни вже говорить саме за себе, адже в його корені латинське слово vita – "життя". Вітамінний ряд вельми різноманітний. Проте вони всі життєво необхідні людському організму.

Кожний з вітамінів відповідає за свою функцію і впливає на певні біохімічні реакції в нашому організмі. Вони благотворно впливають не тільки на роботу органів, але і забезпечують надійну і стабільну роботу мозку, м`язів, серцево-судинної, нервової, кровоносної систем. Варто втратити необхідну кількість певної групи вітамінів, як організм починає «збоїти».

Нижче приведені ознаки браку вітамінів:

A1 і A2 – куряча сліпота, кон`юнктивіти, сухість рогівки ока.

В1 – поліневрит і інші порушення роботи нервової системи.

В2 – сухість в роті, запалення язика і губ, хворобливі виразки в куточках рота.

В3 – різні ураження шкірних покривів, безсоння, діарея, слабкість.

В4 – порушення в роботі печінки.

В5 – болі в суглобах, судоми, ослаблення зору і пам`яті, випадання волосся.

В6 – головні болі, втома, шкірні захворювання, порушення апетиту, уваги, пам`яті, анемія.

В7 –ураження шкірних покривів, відсутність апетиту, нудота, слабкість, м`язові болі, набряклість язика.

В10 – порушення в роботі кишечника.

В11 – порушення обмінних процесів організму.

В12 – характерний, досить небезпечний вид недокрів`я.

В13 – різноманітні шкірні захворювання.

С – ослаблення імунітету, крихкість кровоносних судин і повільне загоєння ран, блідість і сухість шкіри, кровоточивість ясен, розхитування і випадання зубів, тьмяне слабке волосся, алопеція, ламкість нігтів, хронічна втома, млявість, слабкість м`язового тонусу, болі в крижах, ногах і ступнях.

Вітаміни групи D – розм`якшення кісток і остеопороз, захворювання шкірних покривів.

Е – млявість, недокрів`я, безпліддя, м`язова слабкість і атрофія м`язів.

F – атеросклероз, прискорене старіння тканин.

К1 і К2 – погана здатність крові згущуватися.

N – порушення в роботі печінки.

P – ламкість капілярів, судинні сіточки, синяки, гемангіоми.

U – гастрит і виразкова хвороба.

Якщо ж ви у себе виявили деякі з вказаних вище ознак, слід в першу чергу відвідати терапевта. Не виключено, що доведеться здати біохімічні аналізи. Тільки після консультації з фахівцем і правильного діагнозу можна приступати до лікування.

І наприкінці хотілося б сказати, що турбота про організм - це щоденна робота. Слід щодня бувати на свіжому повітрі, займатися спортом і повноцінно харчуватися.

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