Тест: Яких вітамінів бракує вашому організму?
Сухість очей говорить про недолік вітаміну А. Ранки в куточках рота - не вистачає В2, ламкість капілярів і судинні сіточки - не вистачає P...
Саме слово вітаміни вже говорить саме за себе, адже в його корені латинське слово vita – "життя". Вітамінний ряд вельми різноманітний. Проте вони всі життєво необхідні людському організму.
Кожний з вітамінів відповідає за свою функцію і впливає на певні біохімічні реакції в нашому організмі. Вони благотворно впливають не тільки на роботу органів, але і забезпечують надійну і стабільну роботу мозку, м`язів, серцево-судинної, нервової, кровоносної систем. Варто втратити необхідну кількість певної групи вітамінів, як організм починає «збоїти».
Нижче приведені ознаки браку вітамінів:
A1 і A2 – куряча сліпота, кон`юнктивіти, сухість рогівки ока.
В1 – поліневрит і інші порушення роботи нервової системи.
В2 – сухість в роті, запалення язика і губ, хворобливі виразки в куточках рота.
В3 – різні ураження шкірних покривів, безсоння, діарея, слабкість.
В4 – порушення в роботі печінки.
В5 – болі в суглобах, судоми, ослаблення зору і пам`яті, випадання волосся.
В6 – головні болі, втома, шкірні захворювання, порушення апетиту, уваги, пам`яті, анемія.
В7 –ураження шкірних покривів, відсутність апетиту, нудота, слабкість, м`язові болі, набряклість язика.
В10 – порушення в роботі кишечника.
В11 – порушення обмінних процесів організму.
В12 – характерний, досить небезпечний вид недокрів`я.
В13 – різноманітні шкірні захворювання.
С – ослаблення імунітету, крихкість кровоносних судин і повільне загоєння ран, блідість і сухість шкіри, кровоточивість ясен, розхитування і випадання зубів, тьмяне слабке волосся, алопеція, ламкість нігтів, хронічна втома, млявість, слабкість м`язового тонусу, болі в крижах, ногах і ступнях.
Вітаміни групи D – розм`якшення кісток і остеопороз, захворювання шкірних покривів.
Е – млявість, недокрів`я, безпліддя, м`язова слабкість і атрофія м`язів.
F – атеросклероз, прискорене старіння тканин.
К1 і К2 – погана здатність крові згущуватися.
N – порушення в роботі печінки.
P – ламкість капілярів, судинні сіточки, синяки, гемангіоми.
U – гастрит і виразкова хвороба.
Якщо ж ви у себе виявили деякі з вказаних вище ознак, слід в першу чергу відвідати терапевта. Не виключено, що доведеться здати біохімічні аналізи. Тільки після консультації з фахівцем і правильного діагнозу можна приступати до лікування.
І наприкінці хотілося б сказати, що турбота про організм - це щоденна робота. Слід щодня бувати на свіжому повітрі, займатися спортом і повноцінно харчуватися.