Секрет щасливого шлюбу - в слові "ми"

Учені із США заявляють, що парам, що вживають займенник «ми» замість «я», легше вдається вирішувати внутрішньосімейні конфлікти.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі проаналізували стиль спілкування 154 пар середнього і старшого віку. З`ясувалося, що ті, хто використовує в мові займенники «ми», «наш», «нас», ставляться один до одного з великим теплом і менше схильні до стресів.

І навпаки, ті пари, які підкреслюють роз`єднаність займенниками «я», «мене» і «ти», як правило, менш задоволені в шлюбі. Це правило виявилося особливо вірним для старших пар, передає Innovanews.

Крім того, учені з`ясували, що більш старші пари частіше ідентифікують себе з «ми», ніж це роблять пари середнього віку. Дослідники припускають: що більший шлях люди пройшли по життю, що більше перешкод вони подолали, тим частіше вони відчувають свою спільність і спорідненість.

edinstvennaya.ua