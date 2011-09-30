Кабачки - подарунок для діабетиків, сердечників, ожирілих

Кабачок - близький родич гарбуза, люди почали вживати в їжу ще п`ять тисяч років тому. Батьківщиною їх є Індія. Кабачки не тільки смачні, але й лікувальні. Як і гарбуз, кабачки - дієтичний продукт, оскільки практично не подразнює шлунково-кишковий тракт.

На відміну від гарбуза вони містять менше цукру; зате багатші мінеральними речовинами і вітаміном С. Тому кабачки рекомендується включати в раціон людей, страждаючих ожирінням, цукровим діабетом, хворобами серця і судин, закрепами. Кабачки корисні для лікування і профілактики захворювань нирок. Їх включають в дієтичний раціон хворих, страждаючих ожирінням, цукровим діабетом, хворобами серця і судин.

Біокоректор кабачок чудово порушує перистальтику кишечника, має жовчогінні властивості. Харчові волокна виводять надлишок холестерину, недаремно в народі кабачки називають продуктом для тих, кому за 30.

Кабачки мають активну сечогінну дію і сприяють виведенню з людського організму води і куховарської солі - нормалізують водно-сольовий обмін і очищають кров. Завдяки високому вмісту пектинових речовин кабачки швидко засвоюються і виводять з організму солі натрію, а також надлишки холестерину. Страви з кабачків корисні хворим гепатитом, холециститом, жовчнокам`яною хворобою, хронічним колітом, гіпертонією, атеросклерозом, хронічним нефритом і пієлонефритами. Кабачкова ікра показана при сечокам`яній хворобі з випаданням оксалатів і уратів, подагрі і інших порушеннях обміну. Калорійність кабачка наближена до нуля.

Як стверджує медицина Тибету, плоди кабачків мають загальнозміцнюючі властивості через великий вміст каротину і вітаміну С.

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