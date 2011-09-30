Цукор - найнебезпечніший токсин

Роберт Ластіг, професор педіатрії Каліфорнійського університету, що прославився своєю лекцією, викладеною на Youtube, закликає занести цукор в список токсинів, адже він викликає залежність і провокує розвиток епідемії ожиріння.

За його словами, дієти і тренування не допомагають справитися з ожирінням. Цукор же призводить до того, що від ожиріння людина переходить до метаболічного синдрому, що загрожує гіпертонією, діабетом, хворобами серця. Підрахунок калорій тут не врятує, підкреслює Ластіг. Точніше, практика показує: якщо менше їсти і більше займатися, не можна стовідсотково захиститися від метаболічного синдрому.

Причину всіх бід професор бачить у фруктозі, яка відрізняється підвищеною токсичністю в порівнянні з глюкозою. Значить, навіть при незначному вмісті калорій, негативний ефект більш відчутний. Тому необхідно їсти менше цукру, проте це непросто, адже цукор подібний до наркотика. У харчовій промисловості давно відомо: людина активніше купує ті продукти, де більше фруктози. Річ у тому, що цукор перекриває чотири смаки, які ми розпізнаємо язиком. Тобто, додавши цукор, можна зробити будь-який продукт смачним. У зв`язку з чим, Ластіг переконаний в необхідності контролю застосування цукру, проте світ поки що до цього не готовий.

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