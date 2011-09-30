Небезпеки заморожених продуктів

Епідеміологи попереджають про те, що не варто мати довіри до продуктів, які піддалися глибокому заморожуванню! Тобто довіряти можна лише до певного моменту - до терміну придатності, який указується на упаковці.

Багато людей з наївністю думають, що продукти, які знаходяться в морозильній камері, можуть зберігатися там нескінченно довго. Тим часом, деякі ягоди і овочі, які були заморожені, можуть зберігатися лише місяць або трохи більше. Морозиво і морепродукти - і того менше.

Найголовніше те, що вам навіть не вдасться помітити, що їжа вже є не тією. Адже мікроорганізми і бактерії при низькій температурі вже не є настільки діяльними, як при кімнатній. Але, тим часом, вони вже встигнуть зробити свою шкідливу справу.

Через це учені дають настійні рекомендації після морозильної камери піддавати продукти обробці температурою, тобто смажити-варити-парити, але не вживати сирими. Особливо в тих випадках, коли вони вже достатньо багато часу там полежали.

mndg.ru