У Британії - аномально спекотна погода

Аномально спекотна погода прийшла до Британії в кінці вересня після досить прохолодного літа, у четвер температура в деяких районах досягла 29 градусів.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Метеобюро Великобританії.

Несподіване потепління накрило більшість областей Сполученого Королівства. У четвер найвища температура для цього дня, 29 вересня, була зафіксована на сході Англії - 29 градусів. Попередній рекорд був відзначений в 1895 році, коли в Йорку на півночі Англії градусник термометра піднявся до 27,8 градуса.

Нинішня погода в Британії в середньому на 10 градусів вище норми для вересня. Дорожні служби попереджають про затори на вихідні, оскільки спека триватиме до понеділка, і більшість британців в кінці тижня поїдуть на море і в заміські парки.

При цьому влада врахувала досвід останніх зим, які у Великобританії були дуже суворими, і вже почали завозити до місцевих рад пісок від ожеледиці і роздавати його безкоштовно жителям. На цьому тлі британські приморські готелі говорять про те, що практично всі місця на найближчі вихідні зарезервовані.

Метеобюро обіцяє, що це останні теплі вихідні, і в понеділок в країну прийде справжня осінь.