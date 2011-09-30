Щоб подолати депресію, канадець мандрував по світу 11 років

Канадець Жан БЕЛІВО повернувся на батьківщину через 11 років після початку пішої подорожі, яка він вирішив зробити в 2000 році, коли його бізнес прогорів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

За даними AFP, на даний час 56-річний уродженець Монреаля знаходиться приблизно за 290 кілометрів від рідного міста і планує повернутися додому у середині жовтня (за його приблизними розрахунками, це станеться 16 жовтня).

Ж.БЕЛІВО пішов з дому 18 серпня 2000 року, у день свого 45-річчя. Він вирішив, що пройде пішки весь світ, і таким чином подолає депресію і пригнічений стан, пов`язаний з невдачею у роботі. Двоє його дітей від першого шлюбу, а також нинішня подруга не стали його затримувати і дали змогу йому реалізувати цю задумку.

З собою у нього був лише маленький візок зі спальними речами, а також чотири тисячі канадських доларів. За 11 років канадець подолав близько 75 тисяч кілометрів і побував у 64 країнах. Ж.БЕЛІВО доводилося ночувати на вулицях, в притулках для бездомних, однак іноді його запрошували на нічліг його нові знайомі в різних країнах.

За словами канадця, за час своєї "прогулянки" він серйозно захворів лише одного разу, це сталося в Судані. В Ефіопії Ж.БЕЛІВО було затримано і ув`язнено на один день, а в ПАР на нього напали два п`яних молодика. Крім того, під час подорожі канадцю також випала можливість поїсти страви з комах в Африці, з собачого м`яса - в Південній Кореї і зі змій - в Китаї.

Тепер, коли він вже недалеко від дому, Ж.БЕЛІВО мріє про возз`єднання зі своєю подругою і дітьми. Після того, як він відпочине і оговтається, він має намір узятися за написання книги про свої пригоди. Також канадець має намір прочитати лекції про мандри.

lenta.ru