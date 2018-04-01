Осінь - час лікуватися овочевими соками

Осіннє багатство овочів і фруктів — час не лише консервувати плоди літа всілякими способами, але і оздоровлятися і навіть лікуватися за допомогою свіжих соків — фрешів.

Щоб приготувати цілющий сік у домашніх умовах, потрібна соковижималка. Проте сучасні електровижималки дуже дрібно перетирають клітини, руйнуючи білки-ферменти, які допомагають соку засвоюватися. Тому краще все-таки віддати перевагу традиційним ручним соковижималкам, які труть грубіше, а це — корисніше.

БУРЯКОВИЙ

1. Завдяки вмісту дуже високоякісного заліза (воно значно краще засвоюється в порівнянні зі штучно створеними формами), він сприяє утворенню кров`яних клітин (еритроцитів). Тому корисний всім, хто страждає недокрів`ям і жінкам під час критичних днів.

2. Бетаїн, що міститься в буряку, стимулює роботу печінки і жовчовивідних шляхів, стимулює перистальтику, чим корисний тим, хто хоче "почиститися", виводить солі із суглобів.

3. Завдяки значному вмісту йоду, буряк рекомендується для профілактики і лікування захворювань щитовидної залози.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ. Зі свіжовіджатим буряковим соком потрібно поводитися украй обережно, адже навіть в невеликих кількостях він інтенсивно очищає організм, і при його вживанні може з`явитися нудота, запаморочення, а іноді навіть блювота. Щоб уникнути цих неприємних наслідків, дієтологи рекомендують ставити буряковий фреш у холодильник на кілька годин, а пити – розбавленим з водою.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ? Тим, у кого є виражена жовчнокам`яна або нирковокам`яна хвороба, — може виникнути приступ коліки.

КАПУСТЯНИЙ

1. Завдяки відомому антиоксиданту — вітаміну С, якого в капусті більше, ніж у лимонах, корисний всім, хто хоче укріпити імунітет або швидше видужати від простуди.

2. Завдяки тартроновій кислоті гальмується процес перетворення вуглеводів на жири, що добре допомагає при схудненні.

3. Завдяки багатому вмісту сірки і хлору, капустяний сік чудово очищає слизисту кишечнику і шлунку, розкладає в кишечнику продукти гниття, що допомагає хворим при лікуванні гастриту, виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, ентериту на негострій стадії.

4. Завдяки йоду і фітонцидам капустяний сік корисний при ангінах і бронхітах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ. Капустяний «джус» може здатися дуже прісним, але підсолювати його у жодному випадку не можна, інакше втратиться оздоровчий ефект.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ? Тим, у кого є виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, панкреатит й інші захворювання шлунково-кишкового тракту на гострій стадії.

КАРТОПЛЯНИЙ

1. Завдяки наявності в картоплі багатьох лугів сік із цього овоча корисно пити натщесерце для лікування гастриту з підвищеною кислотністю.

2. Через велику кількість калію, картопляний сік має сечогінну дію, тобто сприяє виведенню з організму зайвої рідини, знімаючи набряки і знижуючи тиск. Цей же мікроелемент стабілізує роботу серця, перешкоджаючи аритміям, що корисно кардіологічним хворим.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ. Несприятливо впливає на зубну тканину через демінералізуючу дію. Тому пийте сік так, щоб він якомога менше “стикався” із зубною емаллю, наприклад, через трубочку. У будь-якому випадку, випивши сік, ретельно прополощіть рот водою.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ? Людям, страждаючим гастритом зі зниженою секрецією.

СЕЛЕРОВИЙ

1. Завдяки великій кількості вітамінів групи В, а також мікроелемента магнію, сік селери надає позитивного ефекту при неврозах і безсонні.

2. Цинк, який стимулює вироблення сперми і перешкоджає розвитку захворювань простати, робить сік селери справжнім чоловічим напоєм.

3. Вітамін К допомагає підтримувати здорову роботу нирок і печінки, завдяки чому сік селери корисний всім, хто страждає на захворювання цих органів.

4. Завдяки вітаміну Н (біотину) селера перешкоджає м`язовій слабкості, тому корисна для підняття загального тонусу.

5. Також в цьому соку багато калію і заліза, про користь яких ви вже знаєте.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ. П`ють по 1—2 чайній ложці 3 рази на день за 30 хвилин до їжі.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ. Протипоказань немає.

ГАРБУЗОВИЙ

1. У гарбузі багато каротину, який сприяє нормальному обміну речовин, росту нових клітин, підтримці міцності кісток і зубів. Тому необхідний для уповільнення процесів старіння.

2. У гарбузовому соку міститься дуже рідкісний вітамін — Т, який сприяє утворенню тромбоцитів — клітин крові, що зупиняють кровотечу. Тому буде корисний тим, хто страждає кровоточивістю, наприклад, ясен.

3. Гарбуз — чемпіон серед овочів за вмістом заліза.

4. Як і в селеровому, в гарбузовому соку багато цинку.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ. Найкращий ефект гарбузовий сік дає у поєднанні з морквяним і яблучним соками. Розводьте його в пропорції 1:1:1.

КОМУ ПРОТИПОКАЗАНИЙ. Окрім індивідуального несприйняття, протипоказань для прийому гарбузового соку немає.

ПРАВИЛА СОКОТЕРАПІЇ

1. Перш ніж починати пити овочеві фреші, варто проконсультуватися з лікарем, адже ці напої дуже активні і при неправильному вживанні можуть нашкодити.

2. Всі овочеві соки потрібно починати вживати в невеликій кількості — близько 50 г за годину до їжі.

3. Сік потрібно розбавляти. При цьому в напої з червоних, жовтих і оранжевих овочів потрібно додати 50 г рослинного масла (або заїсти сік чимось жирним) — саме так каротин, що міститься в них, засвоїться. Решту соків потрібно розбавляти яблучним соком в пропорції 1:2.

4. Пити соки бажано в першу половину дня — вони додають бадьорості, що на ніч не завжди потрібно.

5. Фреш потрібно випивати відразу після приготування: через дотик із повітрям з часом багато корисності "випаровуються".

Підготувала Юлія Мартиненко