В Індії запустили рекламу про користь доньок

15:04, 30 вересня 2011
Зарубіжні новини
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Зростає кількість дітовбивств

У центральному штаті Індії Мадхья-Прадеш випустили рекламу, яка переконує індійців, що народжувати дівчаток - добре. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Рекламна кампанія, що займає цілі шпальти в найбільших газетах, розповідає індійцям, що "доньки приносять радість в житті". На кольорових рекламних постерах зображений один із головних міністрів штату, який тримає на руках дівчинку. Реклама супроводжується підписом: "Вони наповнюють наше життя усмішками. Вони здатні робити все".

Повністю рекламна кампанія "Врятуйте наших дівчаток" стартує 5 жовтня.

Рекламна кампанія спрямована на виправлення порушеного гендерного співвідношення в країні. Небажання індійців народжувати дівчаток призвело до зростання кількості абортів і дітовбивств. Зараз індійцям заборонено дізнаватися про стать майбутньої дитини до її народження.

За даними перепису, опублікованому в березні 2011 року, співвідношення хлопчиків і дівчаток серед дітей впало до найнижчого рівня з 1947 року. Зараз в Індії на 1000 хлопчиків припадає 914 дівчаток, пише The Economic Times.

За традицією, дівчатка в Індії вважаються тягарем для сім`ї, оскільки для них потрібно готувати велике придане, відзначає Лента.ру. Водночас на хлопчиків дивляться як на майбутніх глав сімейств, які піклуватимуться про старіючих батьків.

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