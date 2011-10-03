Людиною керує колір

09:03, 03 жовтня 2011
Зарубіжні новини
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Червоний зміцнює пам`ять і підвищує увагу

Учені з Університету Британської Колумбії довели, що кольори впливають на настрій людини і здатні керувати її зосередженістю і творчим потенціалом. Так, червоний колір примушує людину зосереджуватися на деталях, синій колір підвищує натхнення.

Під час проведення тестів за участю добровольців дослідники відмітили, що студенти краще запам`ятовували слова і були більш зосереджені, коли екран світився червоним. Коли екран горів синім кольором, в студентах прокидалася творча натура – вони починали створювати цікаві, але непрактичні іграшки для дітей.

Це відкриття дозволить використовувати силу кольору при виконанні різного роду робіт.

neboley.com.ua

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