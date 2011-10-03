У Данії запровадили податок на жирну їжу

Данія стала першою країною світу, де запровадили податок на жирну їжу. Как передає Deutsche Welle, громадяни країни встигли наперед запастися замороженою піццою, маслом, молоком та м’ясом.

Новий податок, який спричинив черги біля кас супермаркетів, розробив данський уряд, прагнучи у такий спосіб сприяти боротьбі з ожирінням населення. Податок становить 16 крон (близько 2,15 євро) на кілограм насиченої жирної кислоти, яка міститься у багатьох продуктах: від молока і масла до піцци. Так, наприклад, ціна 250-грамової упаковки масла збільшиться на 2,20 крони. В середньому продукти харчування, які зачіпає новий податок, після нововведення подорожчали на 10 відсотків.

Данська конфедерація промисловців виступила із різкою критикою запровадження нового податку. "Те, як це робилося - адміністративне жахіття. Маю сумнів, що це сприятиме оздоровленню населення. Це просто податок", - заявила представниця конфедерації Гітте ГЕСТЕГАВЕ.

За її словами, процедура вирахування податку є надзвичайно складною, адже виробник має задекларувати вміст жирів як у процесі виробництва, так і у кінцевому продукті. Водночас, за її словами, Данія хоч і стала першою країною, де запровадили податок на жири, але, швидше за все, не останньою. Інші країни також виношують аналогічні плани.