В Індії більш як 50 дітей померли від інфекції

Щонайменше 51 дитина померла за останні сім тижнів в штаті Біхар на півночі Індії від інфекції, ймовірно енцефаліту.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє інформаційне агентство IANS з посиланням на офіційні джерела.

За інформацією ЗМІ, тільки 30 вересня померли троє дітей. Більшість померлих і хворих дітей - вихідці з бідних сімей, що належать до низьких каст. Спалах захворювання знаходиться в місті Гая і околицях.

"Госпіталізовано близько 220 дітей, приблизно 20 з них в даний час борються за життя", - повідомив представник місцевої влади.

Лікарі скаржаться на брак необхідних медикаментів та обладнання. У медиків навіть немає сучасного обладнання, щоб точно діагностувати інфекцію - діагноз "енцефаліт" лікарі ставлять, спираючись на симптоми. Зразки крові хворих відправлені на аналізи в інший штат.

Міністр охорони здоров`я штату Ашвані Кумар ЧУБЕІ заявив пресі, що влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях і має намір зробити все, щоб зупинити поширення захворювання. У Гая направляються додаткові бригади лікарів.

За інформацією місцевих ЗМІ, в Гая і околицях спалахи енцефаліту були зафіксовані в 2005, 2007 і 2009 роках. Щоразу хвороба забирала життя десятків дітей.

У червні цього року спалах такого ж за симптомами захворювання був зафіксований в окрузі Музаффарпур, розташованому по сусідству з Гая, тоді померли 55 дітей. Точна причина захворювання дітей у Музаффарпуре так і не визначена, вказує ЗМІ.