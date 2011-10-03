В Індії більш як 50 дітей померли від інфекції
Ймовірно від енцефаліту
Щонайменше 51 дитина померла за останні сім тижнів в штаті Біхар на півночі Індії від інфекції, ймовірно енцефаліту.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє інформаційне агентство IANS з посиланням на офіційні джерела.
За інформацією ЗМІ, тільки 30 вересня померли троє дітей. Більшість померлих і хворих дітей - вихідці з бідних сімей, що належать до низьких каст. Спалах захворювання знаходиться в місті Гая і околицях.
"Госпіталізовано близько 220 дітей, приблизно 20 з них в даний час борються за життя", - повідомив представник місцевої влади.
Лікарі скаржаться на брак необхідних медикаментів та обладнання. У медиків навіть немає сучасного обладнання, щоб точно діагностувати інфекцію - діагноз "енцефаліт" лікарі ставлять, спираючись на симптоми. Зразки крові хворих відправлені на аналізи в інший штат.
Міністр охорони здоров`я штату Ашвані Кумар ЧУБЕІ заявив пресі, що влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях і має намір зробити все, щоб зупинити поширення захворювання. У Гая направляються додаткові бригади лікарів.
За інформацією місцевих ЗМІ, в Гая і околицях спалахи енцефаліту були зафіксовані в 2005, 2007 і 2009 роках. Щоразу хвороба забирала життя десятків дітей.
У червні цього року спалах такого ж за симптомами захворювання був зафіксований в окрузі Музаффарпур, розташованому по сусідству з Гая, тоді померли 55 дітей. Точна причина захворювання дітей у Музаффарпуре так і не визначена, вказує ЗМІ.