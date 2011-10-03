Карієс зумовлює інсульт

Японські учені виявили, що один з різновидів бактерій, які руйнують зуби, може спровокувати геморагічний інсульт.

Учені з університету Осаки досліджували тканини мозку загиблих від крововиливу в мозок людей, і виявили в цих тканинах бактерію Streptococcus mutans. Та ж бактерія вважається головним руйнівником тканини зуба. Версію про те, що Streptococcus mutans робить внесок до розвитку інсульту, учені перевірили в лабораторних умовах на мишах. Припущення на рахунок одного з штамів бактерії підтвердилися – цей різновид накопичувався в мозку, провокуючи крововилив.

Дослідники з`ясували, що бактерії прилипають до ниток білка колагену в судинах, заважаючи прикріпленню до ниток холестерину, який є «біологічним пластирем», що латає пошкоджену судину.

likar.info