Чим корисні баклажани

У розпалі пора баклажанів. Цей овоч дуже корисний. Він має низьку калорійність, містить речовини, що перешкоджають засвоєнню холестерину, а також пектин, який сприяє виведенню з організму токсинів.

Помічено, що ті літні люди, які регулярно, практично, цілорічно вживають баклажани — в свіжому вигляді, у вигляді домашніх заготовок на зиму, у вигляді баклажанової ікри, — менше страждають на різні серцево-судинні захворювання і довше живуть. У них менше проблем з серцем, з судинами, з печінкою, з кишечником, з суглобами і з хребтом.

Баклажани прискорюють процес виведення з організму солей сечової кислоти, нормалізують водно-сольовий і ліпідний обмін, мають антисклеротичну дію, роблять позитивний вплив на серцево-судинну систему, нирки і печінку.

Німецькі наркологи рекомендують вживати більше баклажанів тим, хто зважився кинути палити. Виявилось, що концентрації нікотину в баклажанах цілком достатньо, щоб ослабити неприємні відчуття при абстиненції («ломці»).

yayaya.ru