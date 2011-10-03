На Гаїті від епідемії холери померло 6,4 тис. людей

Жертвами епідемії холери на Гаїті стали вже 6 тисяч 435 осіб.

При цьому в столиці Порт-о-Пренс від холери померла 221 людина, повідомляє сайт Мінохоронздоров`я країни, передає РІА «Новости».

З цієї кількості від холери померли 1 тисяча 196 жителів західного департаменту Артібоніт. Влада відзначає, що епідемія іде на спад. Так, за неповними попередніми даними, у вересні від холери померли 169 жителів острова, захворіли близько 15 тисяч. У серпні було 298 померлих і більш як 20 тисяч хворих.

За даними відомства, ознаки захворювання з початку епідемії спостерігалися у 455 тисяч 727 жителів країни, 242 тисячі 205 з них були госпіталізовані.

У сусідній Домініканській Республіці від холери померли 135 людей.

Епідемія холери почалася на північному сході Гаїті наприкінці жовтня 2010 року. На думку місцевих жителів, джерелом інфекції стала база непальських миротворців, відходи з якої без будь-якого очищення зливалися в найближчу річку. Такого ж висновку дійшов французький епідеміолог, який прибув на Гаїті на прохання місцевого Міністерства охорони здоров`я.

Завдяки донорській допомозі низки країн, на боротьбу з холерою з початку нинішнього року було спрямовано 107 млн. дол. Гроші виділяються, зокрема, на забезпечення населення медикаментами, їжею і чистою питною водою.