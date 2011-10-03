Холестерин руйнує кістки
11:23, 03 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Зниження щільності кісткової тканини
Учені з Медичного центру при університеті Дюка виявили, що високий рівень холестерину сприяє зниженню щільності кісткової тканини.
Холестерин блокує утворення нових клітин і приводить до руйнування кісток. Учені вважають, що ці дані допоможуть відкрити нові способи лікування остеопорозу і застосування статинів.
Виявлено, що продукт розпаду холестерину-27 – гідроксидхолестерол, гальмує сприятливі впливи естрогену на кістки. Він зв`язується з їх рецепторами і заважає відновленню кістки.
Препарати для штучного збільшення білка SHP в кісткових клітинах, що розвиваються, можуть стати новим порятунком від остеопорозу.
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