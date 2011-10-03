Холестерин руйнує кістки

Учені з Медичного центру при університеті Дюка виявили, що високий рівень холестерину сприяє зниженню щільності кісткової тканини.

Холестерин блокує утворення нових клітин і приводить до руйнування кісток. Учені вважають, що ці дані допоможуть відкрити нові способи лікування остеопорозу і застосування статинів.

Виявлено, що продукт розпаду холестерину-27 – гідроксидхолестерол, гальмує сприятливі впливи естрогену на кістки. Він зв`язується з їх рецепторами і заважає відновленню кістки.

Препарати для штучного збільшення білка SHP в кісткових клітинах, що розвиваються, можуть стати новим порятунком від остеопорозу.

medstream.ru