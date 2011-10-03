Які продукти допомагають заснути?

Якщо ви страждаєте від безсоння, не поспішайте приймати пігулки, які викликають звикання. Спершу спробуйте впоратися з проблемою природним чином.

Сон необхідний кожному з нас, а недолік сну підвищує ризик розвитку різноманітних проблем із здоров`ям, включаючи хвороби серця і рак. Згідно із статистичними даними, близько 10% населення землі хронічно недосипає. Деякі продукти, напої і трави допомагають справитися з безсонням. Одним з таких продуктів є вишня. Учасники експерименту, які їли вишні вранці і увечері протягом двох тижнів, відзначали, що їх сон став кращий. Учені пояснюють це високим вмістом мелатоніну – речовини, що викликає сонливість.

У певних морепродуктах, таких як креветки, тунець, тріска і палтус, міститься натуральне снодійне триптофан. Якщо ви не любите рибу, спробуйте тепле молоко. У ньому також міститься триптофан. Краще всього заспокоює комбінація вуглеводів з білками і триптофаном, наприклад, вівсяна каша з молоком.

Меліса – перевірений седативний засіб. Ця травичка не тільки розслаблює, але і покращує травлення. Настоюйте 1-2 чайних ложки меліси в склянці окропу і пийте чай незадовго до сну. Окрім меліси, непогано заспокоюють нерви шавлія, ромашковий чай і валеріана.

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