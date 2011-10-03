Нобелівську премію з медицини присуджено за роботи в імунології

Нобелівську премію з фізіології і медицини за 2011 рік присуджено Брюсу БОЙТЛЕРУ, Ральфу ШТАЙНМАНУ і Жюлю ХОФФМАНУ за роботи в області імунології - за дослідження уродженого імунітету.

Про це у Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет при Каролинському медичному інституті, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Сума кожної з Нобелівських премій цього року, як і всі попередні, становить 10 мільйонів шведських крон (1 мільйон євро).