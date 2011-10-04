10 продуктів, які незаслужено ненавидять

Середньовічна мудрість каже, що сперечатися про смаки не можна. Але, коли заходить мова про їжу, то більшість людей починають дружно ненавидіти одні продукти і любити інші. Нижче перераховані деякі продукти, від яких починає нудити 90% населення нашої планети, але які є дуже корисними для нашого здоров`я.

Печінка. У печінці міститься велика кількість вітаміну А і білка, цинку і заліза. Одна порція цього продукту може забезпечити денну, і навіть місячну норму великої кількості вітамінів.

Сардини. Консервна банка зазвичай містить трупи невеликих рибок без плавників і голови, складені штабелями. Це сардини. Вони містять величезну кількість вітаміну D і кальцію, коензиму Q10 і омега-3-жирних кислот.

Варені яйця. Організм засвоює яйце на 97%, а яєчний білок – один з найбільш цінних. Також можна додати до цього велику кількість кальцію і вітамінів.

Блакитний сир. Що стосується корисності блакитного сиру медики сперечаються досі. Дієтологи стверджують, що невеликий вміст цвілі в блакитному сирі не пошкодить організму.

Баклажани. Вони дуже корисні. В них - величезна кількість клітковини, солі кальцію, калію, фосфору.

Бамія. Цей продукт користується великою популярністю в індійській і єврейській кухні.

Брюссельська капуста. Капуста відмінний дієтичний продукт для серця.

Лимська квасоля. Ця квасоля нагадує на смак звичайну квасолю, яку додають в різні страви.

Буряк. Цей овоч необхідний для регулювання травлення, для поліпшення кольору шкіри.

Коріандр. Ця приправа, яку використовують при приготуванні різних страв.

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