Землетрус магнітудою 5,0 стався в Аргентині

10:08, 04 жовтня 2011
Зарубіжні новини
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Відомостей про жертви поки немає

Землетрус магнітудою 5,0 стався у вівторок на відстані 490 кілометрів на північний захід від столиці Аргентини Буенос-Айреса, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Відомостей про жертви або руйнування не надходило.

Епіцентр підземного поштовху розташовувався за 36 кілометрів на південний захід від міста Анатуйя в провінції Сантьяго-дель-Естеро. Осередок залягав на глибині 578 кілометрів.

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