Землетрус магнітудою 5,0 стався в Аргентині

Землетрус магнітудою 5,0 стався у вівторок на відстані 490 кілометрів на північний захід від столиці Аргентини Буенос-Айреса, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Відомостей про жертви або руйнування не надходило.

Епіцентр підземного поштовху розташовувався за 36 кілометрів на південний захід від міста Анатуйя в провінції Сантьяго-дель-Естеро. Осередок залягав на глибині 578 кілометрів.