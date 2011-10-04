Землетрус магнітудою 5,0 стався в Аргентині
10:08, 04 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Відомостей про жертви поки немає
Землетрус магнітудою 5,0 стався у вівторок на відстані 490 кілометрів на північний захід від столиці Аргентини Буенос-Айреса, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.
Відомостей про жертви або руйнування не надходило.
Епіцентр підземного поштовху розташовувався за 36 кілометрів на південний захід від міста Анатуйя в провінції Сантьяго-дель-Естеро. Осередок залягав на глибині 578 кілометрів.
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