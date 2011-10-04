Груша - необхідний продукт для офісних працівників

Якщо ви працюєте в офісі, то груші – це ваш продукт. Як показують дослідження учених, щоденне вживання груш – це відмінна профілактика професійних офісних захворювань.

Так, проходить дратівливість, нервові розлади, безсоння, депресії, хронічна втома.

Крім того, груша – це прекрасний натуральний детоксикатор травної системи, оскільки цей фрукт містить дуже багато вітамінів і харчових волокон – клітковини. Груша очищає організм, покращує стан шкіри, допомагає відновити сили, робить волосся блискучим, а зовнішність – привабливою.

Також груші заспокоять розхитані на роботі нерви і підвищать працездатність і загальне самопочуття.

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