5 фактів на захист кави

Впродовж сторіч кава називалася «еліксиром життя» і «чортовим зіллям», звинувачувала у всіх смертних гріхах і наділяла здатністю зціляти 44 недуги. Що ж говорить сучасна наука?

Більшість експертів підтверджують, що помірне споживання кави (три чашки в день) безпечне для більшості людей. Прийом кофеїну в пігулках рекомендують як засіб при зниженні фізичної і розумової працездатності, сонливості, тобто при астенії. Крім того, кофеїн лікує головну жіночу хворобу – мігрень.

Він входить до складу більшості комбінованих засобів від головного болю.

Багато хто вважає розчинну каву менш міцною, ніж зернову, – це поширена помилка. Вміст кофеїну в розчинній каві повинен складати не менш 2,8%, а в каві в зернах – не менш 0,7%. Тому якщо тобі потрібно підбадьоритися – швидше це відбудеться після чашки розчинної. Але май на увазі: передозування кави може викликати головний біль, стан тривоги, неспокій, тремтіння пальців рук, серцебиття, екстрасистолію і т.д.

povary.ru