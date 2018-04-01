Дайкон – овоч довгожителів

Дайкон – одна з кращих овочевих культур, створених природою і людиною. Він дозволяє не тільки урізноманітнити раціон, але й має широку цілющу дію на організм. Антибактеріальні властивості дайкона

Фітонциди і лізоцим, що містяться в дайконі, пригнічують розвиток шкідливих грибків і стримують ріст патогенних бактерій. Кашку з тертого дайкона прикладають до садна і ран на шкірі для загоєння і запобігання нагноєнням. Як протигрибковий засіб, а також для лікування гнійних ран, пролежнів, трофічних виразок використовують мазь з розтертого насіння дайкона з несолоним вершковим маслом (1:3).

Дайкон при застудних захворюваннях

Вживаючи дайкон в осінньо-зимовий період, ви надійно захистите свій організм від інфекцій. Сік дайкона, змішаний з медом (1:1), вважається хорошим відхаркувальним засобом при захворюваннях легень і верхніх дихальних шляхів.

Дайкон при захворюваннях печінки і нирок

Цей овоч здатний очищати печінку і нирки, зокрема розчиняти камені. Дайкон має сечогінну і жовчогінну дію, покращує травлення і обмін речовин. Свіжий дайкон, очищений від шкірки і натертий на терці, допомагає засвоювати жирну їжу, відновлює нормальне травлення і активізує функції кишечника.

Дайкон при атеросклерозі

Особливо корисний дайкон для людей немолодих. Завдяки наявності великої кількості клітковини, він знижує рівень холестерину в крові, тому рекомендується для профілактики і лікування атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Лікувальний ефект виявляється при тривалому споживанні дайкона в сирому вигляді.

Дайкон при діабеті

Дайкон застосовують для профілактики і лікування цукрового діабету. Японські лікарі рекомендують хворим цукровим діабетом регулярно включати в свій раціон салати з дайкона. При цукровому діабеті корисний і свіжоприготований сік дайкона, його приймають по 2 ст. ложки 3 рази на день.

Дайкон при захворюваннях суглобів

Зовнішньо сік дайкона рекомендується використовувати при ревматичному і подагричному ураженні суглобів. Для втирання в ділянку суглобів потрібно ретельно змішати 3 частини соку з 2 частинами меду і 1 частиною 70%-го спирту. Суміш зберігати в холодильнику.

Дайкон для матерів-годувальниць

Нарізаний тонкими кружечками і посипаний цукром дайкон через декілька годин дає приємний на смак сік. Приймаючи його по 1 ст. ложці до їжі тричі в день, мами можуть справитися з проблемою браку молока.

Дайкон як косметичний засіб

Сік і кашку з тертого дайкона можна використовувати для вибілювання шкіри обличчя, виведення веснянок і пігментних плям, а також для зміцнення коріння волосся.

Дайкон, зрозуміло, не слід розглядати як ліки, але при вказаних захворюваннях у поєднанні з медикаментозними засобами він може істотно поліпшити стан вашого здоров`я.

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