Чорний гумор - це ліки

Фахівці з медичної школи Файнберга в Чікаго встановили, що чорний гумор допомагає лікарям і пацієнтам боротися з різними недугами.

У чорних жартах медики і пацієнти сміються не над самими собою, а над смертю. Лікарям такі жартики допомагають пережити жахливі інциденти і опам`ятатися, якщо, наприклад, хворого врятувати не вдалося. А пацієнтів навіть такий «нелегкотравний» гумор примушує перемкнутися зі своїх проблем із здоров`ям, відзначає автор дослідження Кейті Уотсон. Не дарма «фішкою» серіалів про лікарів «Доктор Хауз» і «Інтерни» став саме чорний гумор – поки лікарі жартують, їх пацієнти одужують.

likar.info