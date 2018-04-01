Глаукома - хвороба, що вражає 40-річних

Розрізняють кілька форм глаукоми. Найчастіше спостерігається відкритокутова глаукома. При цьому хвороба розвивається поступово, непомітно для хворого, тому така форма є найбільш підступною. Часто людина не має жодних скарг і лише випадково звертає увагу, що на одне око уже зовсім нічого не бачить. Іноді при відкритокутовій глаукомі може з`являтися відчуття тяжкості навколо очей ("наповнення" в очному яблуці), головний біль зранку або після напруженої роботи. Зір знижується повільно і непомітно. Деякі пацієнти відзначають потребу часто змінювати окуляри, призначені для користування на близькій відстані. Підступність цієї форми глаукоми полягає ще в тому, що хвороба розвивається у віці 40-50 років і повільну втрату зору хворі часто вважають природною, пов`язаною з віковими змінами. Відкритокутова форма глаукоми виявляється зазвичай під час профілактичного огляду або випадково, коли хворий звертається до окуліста для підбору окулярів. Коли однієї тонометрії недостатньо, внутрішньоочний тиск вимірюють кілька разів протягом доби. Крім того, пацієнти проходять спеціальні додаткові обстеження. Отже, нормальний зір та відсутність скарг на очі - це ще не показник здоров`я.

Закритокутова форма глаукоми спостерігається рідше. Проявляється гострим нападом різкого болю в оці, який може віддавати в ділянку вуха, щелепи або серця, імітуючи при цьому відповідно захворювання вуха, зубів чи серця. Крім того, з`являється нудота і блювання, що помилково може бути розцінене як ознаки шлунково-кишкового розладу. Все це спричиняється до того, що хворий не завжди звертається до окуліста, втрачаючи час, потрібний для надання термінової офтальмологічної допомоги. Під час гострого нападу глаукоми спостерігаються характерні ознаки, на які сам хворий може звернути увагу: туман перед очима, зниження зору і поява "веселкових кіл" навколо яскравого світла, які зберігаються навіть після протирання очей. Якщо протягом 48 годин напад не буде ліквідовано, може початися різке зниження зору і навіть повна сліпота.

Вторинна глаукома виникає як наслідок інших очних хвороб (запальних, судинних, дистрофічних, пов`язаних із захворюванням кришталика, травмами). Причиною підвищення внутрішньоочного тиску у разі вторинної глаукоми є порушення відтоку внутрішньоочної рідини. Глаукома з нормальним або низьким внутрішньоочним тиском виникає внаслідок порушення кровопостачання ока. При цій формі глаукоми зниження гостроти зору, звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва відбуваються на тлі нормального внутрішньоочного тиску.

Зазвичай причиною глаукоми є судинні захворювання (гіпертонічна хвороба, гіпотонія, атеросклероз, цукровий діабет). Певну роль відіграє спадковий чинник. Люди із зазначеними хворобами належать до групи ризику. Тому їм потрібно уважно ставитися до своїх очей, не перевантажувати їх і регулярно відвідувати офтальмолога, щоб перевірити зір та внутрішньоочний тиск.

Для глаукоми характерні три основних ознаки: підвищений внутрішньоочний тиск, звуження поля зору, патологічні зміни зорового нерва.

Виявити глаукому на початковій стадії надзвичайно складно: не знаючи ознак цієї хвороби, пацієнти не звертають уваги на перші її прояви або не пов`язують їх із захворюванням очей. Своєчасне виявлення глаукоми можливе лише за умови, якщо всі будуть добре знайомі з її ранніми ознаками.

Про підвищений внутрішньоочний тиск можуть свідчити такі ознаки: затуманений зір, поява "сітки" перед очима, поява "веселкових кіл" при погляді на яскраве світло (на лампочку), відчуття дискомфорту, тяжкості, напруження в очах, незначна різь в оці, відчуття вологості в очах, погіршення зору в сутінках, незначний біль навколо очей.

Глаукома - це хронічне захворювання очей, коли підвищується внутрішньоочсний тиск і вражається зоровий нерв. Нормальний внутрішньоочний тиск - це рівновага між кількістю рідини, що виробляється в оці, і кількістю рідини, яка відтікає з нього. Внутрішньоочний тиск у кожної людини індивідуальний, але в середньому він не повинен виходити за межі 16-25 мм ртутного стовпчика при вимірюванні тонометром Маклакова. Глаукома зазвичай виникає в обох очах, але не одночасно.

На жаль, глаукома - досить поширене захворювання, від якого страждають переважно люди після 40 років. Однак ця недуга може з`явитися і в молодому віці (юнацька глаукома), і навіть у немовлят (вроджена глаукома). При глаукомі зір може знижуватися, поки не настане повна сліпота. Сліпота, спричинена глаукомою, має незворотний характер, оскільки гине зоровий нерв. Повернути зір у таких випадках неможливо!

Часті випадки глаукоми, складнощі ранньої діагностики і серйозні ускладнення є причинами постійної підвищеної уваги до цього захворювання з боку вчених і практичних лікарів. Глаукома займає друге місце серед причин невиліковної сліпоти.

Огляд офтальмолога і вимірювання внутрішньоочного тиску не менше 1 разу на рік дасть змогу своєчасно виявити і ефективно лікувати хворобу.

Сучасні методи лікування дають змогу призупинити прогресування глаукоми, зберігши при цьому зір і працездатність людини. Але це можливо лише за умови раннього виявлення хвороби і суворого виконання пацієнтом усіх рекомендацій лікаря. Для лікування глаукоми застосовують консервативний, хірургічний і лазерний методи. Вибір методу - суто індивідуальний.

При консервативному лікуванні рекомендуються краплі, які знижують внутрішньоочний тиск. Якщо це не допомагає, потрібна операція.

Лазерне лікування глаукоми безболісне, триває недовго і проводиться амбулаторно. Лазерний промінь без перешкод проникає в око і впливає на його дренажну систему, поліпшуючи відтік внутрішньоочної рідини. На жаль, лазер може допомогти не всім.

Хірургічне лікування спрямоване лише на зниження внутрішньоочного тиску. Сучасні операції виконують на мікрохірургічному рівні, що дає змогу впливати точно на уражену структуру ока. Для більшості хворих цей метод є найефективнішим методом лікування глаукоми. Сьогодні вже доведено: що раніше застосовується хірургічне втручання, то стабільніше і якісніше зберігається зір у хворих.

Часто глаукома розвивається одночасно з катарактою. Для таких випадків спеціально розроблено метод хірургічного лікування, який полягає в одномоментному проведенні антиглаукоматозної операції з видаленням катаракти та імплантацією інтраокулярної лінзи. Така операція може бути проведена навіть пацієнтам із задавненою глаукомою.

Не приймайте препарати, які містять атропін, беладону, кофеїн, стрихнін.

Про захворювання на глаукому ставте до відома будь-якого лікаря, у якого доводиться лікуватися з інших причин.

За наявності супутніх захворювань (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет) потрібно лікувати їх одночасно з глаукомою.

Завжди радьтеся з окулістом щодо прийому будь-яких препаратів, призначених іншим лікарем.

Стежте за станом шлунково-кишкового тракту, не допускайте закрепів.

Точно дотримуйтеся режиму закапування крапель.

При закритокутовій формі глаукоми різка зміна освітлення небажана для очей. Перед тим як відвідати кінотеатр чи інші затемнені приміщення, закапайте пілокарпін.

Регулярно відвідуйте окуліста. Навіть за стабілізації внутрішньоочного тиску контрольне обстеження рекомендується проходити кожні кілька місяці.

Перебіг глаукоми багато в чому залежить від способу життя. Тому радимо людям, у яких виявлено цю хворобу, дотримуватися кількох простих правил.

Працюйте стільки, скільки дозволяє вік і загальний стан здоров`я, не перевтомлюйтеся.

Уникайте фізичних і нервових перевантажень.

Перевантаженням для вас може стати навіть прополювання грядок, якщо ви працюєте нахилившись. Хоч що б ви робили - читаєте, пишете, дивитеся телевізор, не сидіть з нахиленою головою і при поганому освітленні.

Дивитися телевізор можна лише в освітленій кімнаті.

Під час читання та іншої зорової роботи робіть щогодини перерву на 10-15 хвилин.

Харчування має бути раціональним, відповідно до віку, надавайте перевагу овочевим та молочним стравам, сирим овочам і фруктам, обмежуйте споживання тваринних жирів і цукру. Рибу і м`ясо краще вживати вареними, уникайте вживання жирних сортів м`яса, а також копчених та солених виробів.

Вживання рідини, якщо немає для цього інших показань, можна не обмежувати, але не рекомендується відразу випивати більше склянки.

Не вживайте спиртні напої, натуральну каву, міцний чай.

Якщо ви курите, позбудьтеся цієї звички. Нікотин шкодить вашим очам.

Не носіть тісних комірців та краваток - вони порушують кровообіг у ділянці голови і шиї.

Для вас дуже важливий міцний сон - не менше 8 годин на добу (на високій подушці). Якщо не спиться - прийміть на ніч 2 чайні ложки меду, запийте теплою водою, зробіть теплу ванну для ніг.

Дотримуйтеся рухливого способу життя (заняття гімнастикою, прогулянки), якомога більше часу перебувайте на свіжому повітрі.

Не купайтеся в холодній воді і не виходьте на вулицю в холодну погоду недостатньо тепло одягнутим.

Не перебувайте тривалий час на сонці з непокритою головою.

Не рекомендується паритися в лазні.

Підготував Євген Сивокінь.