Чим корисний топінамбур?

Топінамбур можна назвати продуктом №1 для людей, які страждають діабетом. У його склад входять різні амінокислоти, білки, цукри і вуглеводи, серед яких є інулін, що має здатність в організмі людини розщеплюватися до фруктози. При регулярному вживанні в їжу топінамбура, у хворих діабетом знижується рівень цукру в крові, поліпшується загальне самопочуття.

Топінамбур – це справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. За вмістом калію, заліза, цинку, вітаміну С і вітамінів групи В, земляна груша набагато перевершує картоплю, моркву, буряк. Він корисний при сечокам`яній хворобі, недокрів`ї, захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Медики рекомендують пацієнтам включати топінамбур в раціон при гіпертонії, ішемічній хворобі серця, тахікардії.

Сік з бульб топінамбура допомагає позбавитися печії, нормалізує роботу шлунку і кишечника, це чудовий протизапальний засіб. З відвару листя і стебел топінамбура готують лікувальні ванни, які дуже ефективні при фурункульозі, екземі, вугровому висипі і інших шкірних захворюваннях.

Косметологи радять для шкіри робити живильні маски з топінамбура. Натертий на терці топінамбур змішують з льняною олією і наносять на шкіру. Хвилин через 15 20 маску потрібно змити теплою водою. Така маска добре розгладжує зморшки і робить шкіру пружною і свіжішою.

Це ще один незамінний продукт для жінок, які стежать за своїм здоров`ям. Користь від цього коренеплоду величезна: завдяки абсорбуючим властивостям волокна коренеплоду забирають на себе шкідливі продукти обміну речовин, і тим самим сприяють схудненню.

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