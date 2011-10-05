Що в кремах від зморшок?

Засоби від зморшок, якими користуються десятки мільйонів жінок по всьому світу, підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань.

Річ у тому, що омолоджуючі косметичні засоби позбавляють шкіру не тільки ознак віку, зморшок, але і якнайтоншого верхнього шару клітин епідермісу. В результаті шкіра залишається фактично беззахисного перед такими агресивними чинниками середовища, як сонячне світло і розчинені в повітрі токсини. Небезпечними інгредієнтами, відповідальними за основний ефект кремів, є альфа-гідроксикислоти (AHAs). У більшості країн світу оборот косметичних засобів, що містять AHAs, не регламентується, контроль за ними з недавніх пір встановлений лише в США.

Коментує професор кафедри суспільного здоров`я університету Ілінойса (University of Illinois) доктор Сем Епштейн (Sam Epstein), голова Асоціації по профілактиці ракових захворювань в США (US Cancer Prevention Coalition): "Багато жінок - та і чоловіки теж - втирають в шкіру кілограми подібних засобів, наївно вірячи, що це тільки підсилить позитивний ефект, не завдавши здоров`ю ніякої шкоди".

Проте учених в даний час турбують і інші активні компоненти продукції парфюмерної і косметичної промисловості. Так, заклопотаність викликає безконтрольне застосування лімонену (аромат з приємним ароматом цитрусових). За словами доктора Епштейна, канцерогенний ефект цієї сполуки давно і беззастережно доведений.

medvisnik.com.ua