Фен-шуй проти зайвої ваги. "Нелікарський" підхід

Яких тільки методик і систем схуднення не вигадало людство. Боротьбу з переїданням, із зайвою вагою ведуть медики, дієтологи, фітнес-інструктори, виробники ліків, психологи, маги. Навіть церква оголосила обжерливість страшним гріхом, і що ж? А нічого - статистика указує на те, що людство продовжує все більше їсти і все більше повніти, причому рекордними темпами. З цього виходить, що класичні методи схуднення вже не приносять бажаного результату, і людям доведеться шукати нові шляхи вирішення проблеми зайвої ваги.

А що, якщо нам дивитися не на захід з його вібропоясами і ліками для спалювання жиру, а на схід, до Китаю, де повна людина вважається серйозно хворою, а оточуючі дивляться на неї з жалем? Так, знаменита китайська система фен-шуй використовує до проблеми зайвої ваги абсолютно інший, "нелікарський" підхід.

Фен-шуй вважає, що позбавитися непотрібних кілограмів може будь-яка людина, якщо цього реально хоче і докладає певні зусилля. Повні ж люди в основному тільки хочуть, а зусилля хай кінь докладає, у нього сил більше. Після трьох днів на кефірі їм життя не миле. Саме у відсутності сил, умінні настроїтися на схуднення, нездатності організувати і управляти своїм часом і харчуванням фен-шуй бачить основну проблему надмірної ваги.

По фен-шую, зайва вага у людини може з`явитися тільки тоді, коли в її житті взагалі багато зайвого – зайва вага, зайві думки, зайві предмети оточення, зайві «рухи по життю», саме вони позбавляють людину сил, часу, можливості впритул зайнятися собою. Згідно цієї системи, щоб схуднути, потрібно перш за все позбавитися всього непотрібного, і це буде перший великий крок до краси і стрункості.

Основний принцип дуже простий і звучить так – «що зовні, то і всередині». Якщо ви неорганізовані, у вас немає сил, часу або бажання привести в порядок свою квартиру, позбавити свій гардероб від непотребу, що давно вийшов з моди, то навряд чи ви знайдете час на фітнес, приготування смачної і здорової їжі, навряд чи зможете настроїтися на дієту.

З чого ж слід починати. Перший кроком до схуднення, на думку майстрів фен-шуй, повинні бути не дієти або фітнес, а позбавлення будинку від непотрібних речей. При цьому за непотрібні вважаються речі, якими ви і ваша сім`я не користуєтеся більш як півроку. Це іграшки, з яких ваші діти вже виросли. Це журнали, які прочитані і лежать десь в шафі мертвою стопкою. Це книги, які ніхто ніколи не читатиме. Це старі конверти, листівки, ліки, посуд, порожні коробки і багато чого іншого, всього не перерахуєш.

Для нас особливо цікаво таке поняття фен-шуй, як «жирна шафа». У Росії хвороба «жирних шаф» зустрічається повсюдно. Як відзначають психологи, це наслідок соціалістичного минулого, коли купити пристойну річ було просто неможливо, все зберігалося, перешивалося, передавалося по спадку і викидалося тільки тоді, коли перетворювалося на лахміття. В результаті шафи більшості громадян забиті повністю якимсь барахлом, не випадково стала крилатою фраза «шафа повна, а одягнути нічого».

Для такої шафи потрібні свої, спеціальні дієти. І вельми жорсткі. Фахівці фен-шуй тут категоричні – все лахміття на смітник. Навіщо, наприклад, ви зберігаєте старі светри або плаття, які давно вийшли з моди і ви ніколи їх не одягнете. Ви їх бережете на випадок, якщо поїдете на природу? Просто пригадайте, в чому ви останній раз їздили за місто. Напевно, ні старе плаття, ні светр у вашу вихідну колекцію не входили.

Отже, почніть з малого. Яка цифра означає мале? Ні, не нуль. Найменше в нашому випадку – це один. І якщо ви вирішили схуднути, позбавитися зайвих думок і кілограмів, щодня викидайте по одній старій речі.

Звичайно, це непросто – викинути річ, яка колись вам дуже подобалася, можливо, у вас з нею пов`язані хороші спогади. Але потрібно зробити це або ... здатися, сподіваючись на те, що чоловіки нібито віддають перевагу повним жінкам. Я теж такого чоловіка бачила. Один раз в житті.

Якщо вам важко почати із старих платтів, почніть з іншого, наприклад, зберіть старі журнали або старі книги, віднесіть їх в найближчу бібліотеку. Подвійний позитив – ви почнете працювати над собою, а книги знайдуть нового читача. Тільки не відносьте рецептів салатів і подібних книг про смачну і здорову їжу - вони вам ще стануть в нагоді. І найважливіше – пам`ятайте, що всі наші думки матеріальні, і услід за старими речами повинні піти і старі думки про те, що схуднути складно, що часу на спортзал немає, що сидіти на дієті важко, що чоловіки люблять повних і так далі. Схуднути можна, і тисячі жінок навколо вас зробили це, повернувши собі красу, сексуальну привабливість і радість життя. Тепер-то ви знаєте, з чого починати.

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