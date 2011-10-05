Бабуся в США рятується від радикуліту бодібілдінгом

З цією бабусею краще не сперечатися. У свої 75 вона дасть фору іншому. Якби місіс Шепард була знайома з творчістю Миколи Олексійовича Некрасова, то знала б, що слова "коня на скаку зупинить" - це про таких, як вона.

"Треба зайнятися спиною", - говорить бабуся Ернестін, підходячи до тренажера. Не тому, що радикуліт замучив, - потрібно просто прокачати трапецію, а заразом і задні дельтовидні м`язи.

У місіс Шепард сьогодні тренування в щадному режимі. У свої 75 вона дасть фору будь-кому. Все почалося років двадцять тому: надівши якось купальник, вона була вражена, побачивши своє віддзеркалення в дзеркалі. Проте нарікати на дзеркало Ернестін не стала, записалася в групу аеробіки, а скинувши вагу, почала "гойдати залізо".

"Цілеспрямованість, відданість і дисципліна. Я вишила ці слова на своїй спортивній формі і повторюю цю мантру щодня. Для всього потрібен час, за один раз нічого не вийде. Це цілий процес, це подорож", - говорить Ернестін Шепард.

Кожна подорож вимагає ретельної підготовки. За це в будинку пані Шепард відповідає її чоловік. Саме він готує їй їжу і стежить, щоб в раціоні були всі необхідні організму білки і вуглеводи. Курячі грудки, овочі на пару, печена картопля або коричневий рис. І так чотири рази на день протягом останніх двох десятиліть.

Вік - всього лише число, стверджує пані Шепард, при бажанні роки не перешкода. Щодня вона пробігає 15 кілометрів, тричі в тиждень ходить в спортзал, а головне - правильно харчується. А як ще тримати себе у формі, якщо хочеш зберегти титул наймолодшої культуристки світу і залишитися в Книзі Рекордів Гінесса?

"Вона не здається і слава їй не перешкода. Вона продовжує бігати, тренуватися в залі. Вона працює над собою і це похвально", - каже Реймонд Дей.

1tv.ru