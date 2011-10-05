7 причин любити шоколад

Століттями люди насолоджуються приголомшливим смаком шоколаду. Не так давно учені встановили, що шоколад - не лише смачні, але і корисні ласощі. Звичайно, якщо є його в міру. Ось 7 причин, чому темний шоколад можна і треба їсти.

Підвищує настрій

Жінкам навіть не варто говорити про це. З покоління в покоління ми знаємо, що шоколад допоможе нам заспокоїтися і відчути себе краще. У чорному шоколаді спеціальні, свого роду, "заспокійливі" компоненти. До того ж, дуже приємне відчуття ласощів, які тануть у роті...

Знімає стрес

Шоколад може допомогти тобі впоратися із стресом. Дослідження довели, що якщо є трохи чорного шоколаду упродовж двох тижнів, то знижується рівень кисню і гормонів катехоламіну, які впливають на відчуття стресу. До речі, багато хто на власному досвіді переконався, що і начальник не такий строгий, і клієнти не такі шумні, і пробки не такі жахливі, коли у роті маленький шматочок шоколадки.

Корисний для серця

Італійські і японські учені довели, що невелика кількість чорного шоколаду щодня допоможе понизити вірогідність захворювань серця. Вас цікавить, що таке "невелике кількість"? Дослідники стверджують, що досить усього 7 грам.

Може стабілізувати тиск

Німецькі учені провели дослідження, результати якого довели, що всього декілька грам шоколаду в день допоможуть знизити ваш тиск.

Досить зовсім невеликої кількості. Не перестарайтеся. Більше - не означає краще. Тим більше, більша кількість шоколаду може привести до ожиріння, а від нього, як відомо, тиск стає вище.

Допоможе знизити холестерин

Ми знаємо, що саме підвищений холестерин може стати причиною хвороб серця. І все ті ж декілька грам шоколаду можуть допомогти тобі знизити його рівень.

Збільшує приплив крові до мозку

Нашому мозку потрібно багато кисню для того, щоб нормально функціонувати. До складу шоколаду входять інгредієнти, які допомагають підвищити приплив крові до мозку. Відповідно, мозок отримує більше кисню. Це допоможе тобі поліпшити пам`ять і інші функції головного мозку.

Є варіанти для людей з діабетом

Якщо у тебе діабет, але ти хочеш насолоджуватися усіма перевагами шоколаду, існують варіанти і для тебе. Один з них - спробувати шоколад без цукру.

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