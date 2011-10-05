"Депресія з посмішкою" - новий бич сучасності

Минулого тижня один з найпопулярніших в Британії комік Девід Уїльямс заявив, що велику частину життя страждав від депресії. За словами психологів, серед зовні життєрадісних і веселих людей дуже багато тих, хто хворий на депресію, здатну привести до самогубства.

Експерти називають дане явище "всміхненою депресією". За словами доктора Космо Халлсторма, люди з подібним діагнозом зазвичай не визнають наявність проблем і прагнуть "тримати обличчя" на публіці. Вони ведуть активне життя, проте страждають від панічних атак, безсоння, низької самооцінки. Зазвичай, приходячи додому, вони буквально валяться з ніг.

Згідно статистиці, кожен двадцятий зіткнеться з депресією в своєму житті. Багато хто живе з не діагностованою депресією. Це приводить до тривалішого терміну, потрібного на відновлення, і повторення епізодів депресії. Як відзначають експерти, в суспільстві досі клеймлять саме поняття депресії. У результаті небагато людей розповідають про свої проблеми. Страх бути знедоленим сильно тисне на людину. Так, за оцінками дослідників з компанії Mind, приблизно кожен п`ятий втрачає роботу після того, як зізнається в наявності психічних проблем.

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