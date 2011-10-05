40 млн. курців можуть померти від туберкульозу до 2050 р.

Близько 40 млн. чоловік можуть померти від туберкульозу, викликаного курінням, до 2050 року, з посиланням на дослідження учених повідомляє «Бі-бі-сі».

Ризик захворіти легеневою інфекцією у людей, що мають шкідливу звичку курити, вдвічі вищий, ніж у тих, хто не курить, нагадують учені.

За прогнозами British Medical Journal, більшість зареєстрованих випадків захворювання туберкульозом будуть припадає на країни Африки, Середземномор`я і Азії.

«Ще 20 років тому Всесвітня організація охорони здоров`я заявляла про те, що туберкульоз є однією з глобальних проблем людства», – сказав з цього приводу фахівець з туберкульозу Джон МУР-ГІЛЛОН.