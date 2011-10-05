Від шлюбу без любові всихає мозок

Тривалий стрес приводить до усихання мозку і провокує розвиток недоумства, з`ясували психіатри. Під час стресу в організм потрапляють хімічні сполуки, токсичні для тканин мозку.

Американські психіатри сканували мозок людей, що пережили теракт 11 вересня і ветеранів з посттравматичним стресом. Виявилось, що у цих людей гіпокамп (частина мозку, яка пов`язана з формуванням спогадів), усохнув до показників літніх людей з деменцією. У ветеранів відбулося ще більше усихання.

Стресом названі також шлюб з нелюбимою людиною, неперспективна робота і посттравматичні ситуації. Раніше проведене дослідження говорить, що пережитий у середині життя стрес збільшує ризик розвитку деменції у жінок вдвічі.

likar.info