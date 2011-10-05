У Косово розпочався суд у справі про контрабанду органів

У столиці Косово, Пріштіне, 4 жовтня розпочався процес у справі про незаконну пересадку людських нирок. Як повідомляє The New York Times, перед судом постали семеро місцевих жителів, шестеро з яких є співробітниками косовської клініки Medicus.

За версією слідства, звинувачувані обманом заманювали до Косово молдаван, казахстанців, турок і росіян, яким пропонували продати донорські нирки для подальшої пересадки, уточнює Reuters. За кожен донорський орган організатори афери обіцяли заплатити по 15 тисяч євро.

Після операції донори обіцяної суми не одержували, тоді як підсудні продавали вилучені нирки по 80-100 тисяч євро, пише The NY Times. Усього, за даними Reuters, медики провели близько 30 операцій. При цьому пересадка органів косовським законодавством заборонена.

Усім сімом косоварам, серед яких колишній високопоставлений співробітник міністерства охорони здоров`я Косово Ілір РЕЦАЙ (Ilir Rrecaj), пред`явили звинувачення у торгівлі людьми, створенні організованого злочинного співтовариства, проведенні незаконних операцій і перевищенні посадових повноважень, зазначає американська газета. Обвинувачувані своєї вини не визнають.

Окрім громадян Косово, у справі, за відомостями Reuters, фігурують турецький хірург Юсуф СОНМЕЗ (Yusuf Sonmez), який проводив операції, і громадянин Ізраїлю Моше ХАРЕЛЬ (Moshe Harel), що відповідав за підбір донорів і реципієнтів органів. Обидва вони перебувають у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Водночас, у вересні стамбульська прокуратура пред`явила підозрюваним звинувачення у косовській справі, вимагаючи засудити кожного до 171 року в`язниці.

Справа нелегальних трансплантологів пов`язана з дуже серйозним скандалом, що вибухнув у 2010 році. Тоді комітет Ради Європи з прав людини представив доповідь, згідно з якою командування Армії звільнення Косово займалося контрабандою людських органів, нагадує Лєнта.ру.

Ймовірні злочини відносяться до періоду Косовської війни у 1998-1999 роках. Жертвами бойовиків, за даними газети, були як сербські, так і албанські полонені, органи яких вирізувалися після їх страти. Як заявив автор доповіді швейцарець Дік МАРТІ (Dick Marty), до злочинів причетний і нинішній прем`єр-міністр Косово Хашим ТАЧІ.

Сам глава косовського уряду спростував висновки доповідача, пообіцявши всіляко сприяти проведенню розслідування про контрабанду органів.