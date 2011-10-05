Більшість загиблих від вибуху - студенти
15:33, 05 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Ісламська повстанське угрупування Аль-Шабаб взяла на себе відповідальність за вибух в столиці Сомалі, в результаті якого загинули більше 70 людей і близько сотні поранено, повідомляє Бі-бі-сі.
Вибух в Могадішо став найкровопролитнішою акцією, досконалої Аль-Шабаб за свою п`ятирічну історію, а також однією з найбільш смертоносних атак за двадцять років громадянської війни в Сомалі.
Вантажівка, набитий вибухівкою, злетів на повітря біля будівлі міністерства вищої освіти.
Більшість жертв - студенти та їхні батьки, які очікували оголошення результатів відбору стипендіатів для навчання за кордоном.
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