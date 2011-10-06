Як швидко прокинутися і бути бадьорим

Люди діляться не тільки на сов і жайворонків. Деякі з нас вранці прокидаються легко і вже через півгодини після пробудження бадьорі і готові звернути гори. Іншим ранковий підйом дається нелегко, а щоб «включитися» в реальність, необхідні великі зусилля. Що ж робити тим, хто по дорозі на роботу в транспорті «переглядає» нічний сон і не може змусити себе почати працювати раніше полудня?

Про ранкове пробудження необхідно дбати ще звечора. Зокрема, щоб легше прокинутися вранці, не рекомендується переїдати напередодні ввечері. З почуттям легкого голоду буде легше заснути, а, значить, вийде краще виспатися. Лягайте спати через 3 години після їди. Відмінно заспокоює нервову систему склянка теплого молока з медом після гарячої ванни.

Якщо лягти спати обличчям до вікна з відкритими шторами, то ранкове світло ще до пробудження, потрапляючи на закриті повіки, буде подавати сигнали в мозок про те, що вже настав ранок.

Для того, щоб швидко прокинутися, відразу після пробудження треба трохи помасажувати пальці рук і мочки вух. Саме в цих точках знаходиться безліч нервових закінчень, які необхідно гарненько простимулювати, щоб почати прокидатися.

Якщо прокинутися вночі і випити склянку води, заснути вдасться не скоро. Цей принцип працює і зранку! Організм почне працювати і прокидатися.

«10 хвилиночок», які зазвичай дуже хочеться долежати в ліжку, змусьте себе витратити на невеликий комплекс ранкових вправ. Нічого складного - декілька нахилів, присідань, декілька вправ на прес і випадів на кожну ногу. Після цього прийняти прохолодний душ - і організм підбадьорився!

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